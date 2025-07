Cina | Yuanjiang testimonia arrivo delle farfalle

Ogni anno, a Yuanjiang in Cina, uno spettacolo mozzafiato si ripete: oltre 100 milioni di farfalle emergono dai loro rifugi, creando un caleidoscopio di colori e vita. Nutrite da piante rigogliose e da un clima caldo e accogliente, queste creature migranti testimoniano la meraviglia della natura in azione. Per scoprire di più su questo straordinario fenomeno, vi invitiamo a visualizzare il video completo.

Ogni anno, da aprile ad agosto, piu' di 100 milioni di farfalle prendono il volo a Yuanjiang, in Cina, nutrite da piante rigogliose e da un perfetto clima caldo.

