Cina-USA | ministro Esteri Wang Yi necessari sforzi congiunti per trovare modo giusto di andare d’accordo

In un mondo sempre più interconnesso, le parole del ministro cinese degli Esteri Wang Yi risuonano come un invito alla collaborazione tra Cina e Stati Uniti. Con un appello a un atteggiamento obiettivo, razionale e pragmatico, Wang sottolinea l’importanza di trovare insieme il modo giusto per andare d’accordo nella nuova era globale. La speranza è che questo dialogo possa aprire la strada a un futuro di cooperazione reciproca.

La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero lavorare insieme per trovare il modo giusto di andare d'accordo l'uno con l'altro nella nuova era, ha dichiarato oggi il ministro cinese degli Esteri Wang Yi. Wang, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha espresso la speranza che la parte statunitense guardi alla Cina con un atteggiamento obiettivo, razionale e pragmatico. Wang ha formulato queste osservazioni durante un incontro con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio nella capitale malese. Osservando che la politica statunitense nei confronti della Cina dovrebbe basarsi sull'obiettivo della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, Wang ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero trattare la Cina in modo equo, rispettoso e reciprocamente vantaggioso.

In questa notizia si parla di: wang - cina - ministro - esteri

Wang Yi incontra l'ambasciatore Usa David Perdue: focus sulle relazioni Cina-USA - In un momento cruciale per le relazioni internazionali, Wang Yi ha incontrato l'ambasciatore USA David Perdue, puntando a rafforzare i legami tra Cina e Stati Uniti.

Wang Yi partecipa a riunione ministri degli Esteri ASEAN+3 10 luglio, ora locale, il membro dell'ufficio politico del Comitato Centrale del PCC e ministro cinese degli Esteri, Wang Yi, ha partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri ASEAN+3 (Cina, Giappon

Pechino potrebbe preferire una guerra prolungata in Ucraina che impedisca agli Stati Uniti di concentrarsi sulla rivalità con la Cina. Lo avrebbe il ministro degli esteri cinese Wang Yi in un colloquio con Kaja Kallas a Bruxelles. La notizia su CNN.

Wang,Cina e Asean mantengano un ambiente di sviluppo comune; Incontro tra Wang Yi e il ministro degli Esteri thailandese; Rubio incontra Wang Yi: dialogo positivo tra Usa e Cina.

Wang,Cina e Asean mantengano un ambiente di sviluppo comune - La Cina e l'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean) dovrebbero dare in modo congiunto l'esempio per tutelare la pace e la stabilità regionale in un mondo in cui il caos è in aumento.

Segretario di Stato Rubio incontra ministro Wang in Malesia - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha iniziato l'atteso incontro con il suo omologo cinese Wang Yi.