Cina | Sichuan Panzhihua sviluppa agricoltura caratteristica

Scopri come Panzhihua, nel cuore del Sichuan, stia ridefinendo l'agricoltura caratteristica grazie all'uso innovativo delle risorse naturali. Le sue terrazzature, coltivate con cura e tecnologia, testimoniano una strategia di sviluppo sostenibile che unisce tradizione e progresso. Un esempio affascinante di come il territorio possa trasformarsi in un motore di crescita economica e culturale, aprendo nuove opportunitĂ per il futuro.

Una foto aerea, scattata da un drone il 9 luglio 2025, mostra un terrazzamento nel villaggio di Xinshan, contea di Miyi, citta' di Panzhihua, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Sfruttando le abbondanti risorse idriche e il terreno fertile della valle del fiume Anning, negli ultimi anni Panzhihua ha sviluppato un'agricoltura caratteristica costruendo basi agricole, coltivando parchi industriali, trasformando i prodotti agricoli e promuovendo l'industria dell'assistenza sanitaria e lo sviluppo dell'integrazione. Una foto aerea, scattata da un drone il 9 luglio 2025, mostra dei terreni agricoli ad alto standard nella cittadina di Salian, contea di Miyi, citta' di Panzhihua, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

In questa notizia si parla di: panzhihua - sichuan - agricoltura - caratteristica

