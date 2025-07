Cina | Shanghai esploriamo primo parco industriale tech per assistenza ad anziani

Shanghai apre le porte al futuro dell’assistenza agli anziani con il suo primo Parco Industriale Tech dedicato alla Gerontechnology, riunendo oltre 40 aziende innovative. L’esperienza di Josh Bobley, ospite statunitense, ci conduce nel cuore di questa rivoluzione digitale, dimostrando come tecnologia e cura si uniscano per migliorare la vita degli over 65. Per scoprire di più, non perdetevi il video all’indirizzo: ...

Shanghai ha recentemente inaugurato il suo primo Gerontechnology Innovation Park, che riunisce oltre 40 imprese all'avanguardia specializzate nell'innovazione dell'assistenza agli anziani. L'ospite statunitense Josh Bobley ha sperimentato in prima persona le tecnologie all'avanguardia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma635492263549222025-07-11cina-shanghai-esploriamo-primo-parco-industriale-tech-per-assistenza-ad-anziani Agenzia Xinhua.

