Cina | Shanghai celebra Giornata marittima

Oggi Shanghai celebra la Giornata Marittima, un’occasione speciale per scoprire il vibrante mondo dei porti e delle navi. Turisti entusiasti esplorano una nave durante l’open day, immersi nella storia e nel futuro della Cina orientale. Questa giornata è un tributo all’importanza strategica e allo sviluppo marittimo del Paese. Un evento che unisce cultura, innovazione e passione per il mare, rafforzando il legame tra città e oceano.

Dei turisti visitano una nave durante un evento di open day in un porto di Shanghai, nella Cina orientale, oggi 11 luglio 2025. Oggi ricorre la Giornata marittima della Cina.

