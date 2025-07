Cina scopre cura definitiva contro il diabete | tremano multinazionali farmaco

Una svolta rivoluzionaria scuote il mondo della medicina: dalla Cina emerge una terapia sperimentale a base di cellule staminali che potrebbe finalmente sconfiggere il diabete di tipo 1 e 2. Questa scoperta, ancora in fase preliminare, promette di cambiare radicalmente il destino dei milioni di pazienti affetti da questa malattia. Le multinazionali farmaceutiche tremano di fronte a questa innovazione che potrebbe ridisegnare il futuro della cura.

Dalla Cina arriva una cura sperimentale a base di cellule staminali per curare definitivamente il diabete di tipo 1 e 2.

