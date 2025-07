Cina | robot umanoidi dimostrano capacita’ industriali in test dal vivo in fabbrica

In un’affascinante dimostrazione di innovazione, i robot umanoidi di AgiBot a Shanghai stanno rivoluzionando il settore industriale. In azione in una fabbrica di componenti auto a Mianyang, queste macchine adaptive mostrano capacità sorprendenti che promettono di trasformare la produzione. È un esempio tangibile di come l’intelligenza artificiale e la robotica si stiano integrando nel nostro quotidiano, aprendo nuove frontiere per il futuro della manifattura…

Un gruppo di robot umanoidi sviluppati dall'azienda di robotica AgiBot con sede a Shanghai sta lavorando in una fabbrica di componenti di auto nella citta' di Mianyang, mostrando come le macchine adattive siano pronte a diventare collaboratori standard nella manifattura. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma635498263549822025-07-11cina-robot-umanoidi-dimostrano-capacita-industriali-in-test-dal-vivo-in-fabbrica Agenzia Xinhua.

