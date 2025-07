Cina | rapporto think tank presenta esperienza del Paese nella lotta alla poverta’

La lotta della Cina contro la povertà rappresenta un modello di successo e determinazione. Il rapporto recentemente pubblicato dall’Xinhua Institute, think tank di rilievo dell’agenzia di stampa Xinhua, analizza le strategie e i risultati raggiunti dal paese in questa sfida storica. Un esempio che ispira e offre spunti preziosi per affrontare le disuguaglianze a livello globale. Per scoprire tutti i dettagli, visitate il link e lasciatevi ispirare.

Lo Xinhua Institute, un think tank nazionale di alto livello dell'agenzia di stampa Xinhua, oggi ha pubblicato un rapporto sull'esperienza della Cina nella riduzione della poverta'.

