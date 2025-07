Cina | rapporto evidenzia pratiche per consolidare risultati in riduzione poverta’

La Cina ha raggiunto un traguardo storico nella lotta alla povertà, dichiarando nel 2021 di aver eliminato la povertà assoluta sul suo territorio. Un nuovo rapporto di un think tank analizza le pratiche e le strategie che hanno permesso di consolidare e ampliare questi risultati, offrendo un modello innovativo per lo sviluppo sostenibile. Scopriamo insieme come queste politiche possano ispirare altri Paesi nella lotta contro la povertà.

Un rapporto di un think tank ha messo in luce le principali pratiche cinesi che hanno consolidato e ampliato i risultati ottenuti dalla Cina nella riduzione della poverta', dopo che la nazione ha dichiarato una "vittoria completa" nello sradicamento della poverta' assoluta nel febbraio 2021. Il rapporto, intitolato "L'impegno per una vita migliore per il popolo: le innovazioni pratiche e teoriche della Cina nel consolidamento e nell'espansione dei risultati di riduzione della poverta'", e' stato pubblicato oggi dallo Xinhua Institute, un think tank nazionale di alto livello dell'agenzia di stampa Xinhua.

