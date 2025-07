Cina | portavoce Esteri dazi non vanno utilizzati per interferire in affari interni di altri Paesi

La Cina ribadisce con fermezza che i dazi commerciali non devono essere strumenti di coercizione o interferenza negli affari interni di altri Paesi. La portavoce Mao Ning ha sottolineato l'importanza di rispettare le regole del commercio internazionale, condannando le politiche che minano la stabilitĂ e la collaborazione globale. In un contesto di tensioni crescenti, il rispetto reciproco rimane la chiave per un dialogo costruttivo e pacifico tra le nazioni.

I dazi non dovrebbero essere utilizzati come strumento di coercizione o bullismo verso altri Paesi, o per interferire negli affari interni di altri Paesi, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri a Pechino. La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo all'annuncio degli Stati Uniti secondo cui imporra' dazi fino al 50% sui beni brasiliani a partire dal primo agosto, accusando inoltre il Brasile di pratiche commerciali "sleali" e chiedendogli di fermare la "persecuzione" politica interna. "L'uguaglianza sovrana e la non interferenza negli affari interni sono principi importanti dello Statuto delle Nazioni Unite e norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali", ha osservato Mao.

