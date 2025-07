Cina | mai chiesto ad aziende di raccogliere illegalmente dati utenti

La Cina smentisce categoricamente di aver mai chiesto alle aziende di raccogliere dati personali in modo illecito, rafforzando il suo impegno per la privacy e la sicurezza digitale. A seguito delle indagini irlandesi su TikTok, il governo cinese ribadisce la sua posizione, sottolineando l'importanza di un ambiente digitale trasparente e rispettoso delle norme internazionali. Ma quali sono davvero le implicazioni di queste dichiarazioni?

Pechino, 11 lug. (askanews) - La Cina nega di aver chiesto alle aziende di raccogliere e conservare "illegalmente" le informazioni personali degli utenti. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, dopo che un'autorità di regolamentazione irlandese, che aiuta l'Unione Europea a regolamentare la privacy dei dati, ha iniziato a indagare sul gigante cinese dei social media TikTok, ha dichiarato: "Il governo cinese attribuisce grande importanza e protegge la privacy e la sicurezza dei dati in conformità con la legge". E ha aggiunto: "Il governo non ha mai richiesto e non richiederà mai alle aziende o agli individui di raccogliere o conservare illegalmente i dati".