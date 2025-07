Cina | Gansu ristrutturazione del monastero di Labrang

Scopri l’affascinante rinascita del monastero di Labrang, un tesoro del buddhismo tibetano in Cina. L’immagine aerea del drone, scattata il 10 luglio 2025, svela i dettagli di un’accurata ristrutturazione che ha preservato la bellezza storica e spirituale di questa importante istituzione. Dopo anni di lavoro, le opere di restauro sono quasi complete, assicurando che questa testimonianza culturale possa continuare a ispirare generazioni future. La storia sta scrivendo una nuova pagina, e…

Una foto aerea, scattata da un drone ieri 10 luglio 2025, mostra il monastero di Labrang nella contea di Xiahe, prefettura autonoma tibetana di Gannan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu. Dopo anni di ristrutturazione, la protezione della pittura a olio e il restauro della struttura in legno del monastero, che e’ una delle principali istituzioni educative del buddhismo tibetano in Cina, sono stati quasi completati. Alcune sale del Buddha sono state aperte al pubblico. Il monastero di Labrang, costruito nel 1709, e’ uno dei sei templi principali della scuola Gelug del buddhismo tibetano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Gansu, ristrutturazione del monastero di Labrang

