Cina | Fuzhou ospita festival di cori giovanili nazionali USA

Nel cuore di Fuzhou, tra le vibranti note del Fujian Grand Theater, si apre il sipario sul Festival dei Cori Giovanili China-U.S. 2025. Un’occasione unica di incontro e condivisione, dove giovani voci di Cina e Stati Uniti si uniscono nel segno della pace, superando barriere culturali. Oltre mille partecipanti provenienti da quasi 30 cori, pronti a cantare un futuro di armonia. Dei membri di cori cinesi e statunitensi posano...

Dei giovani cinesi e statunitensi si esercitano al Fujian Grand Theater di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, ieri 10 luglio 2025. L’evento “Bond with Kuliang: 2025 China-U.S. Youth Choir Festival”, a tema “Cantare per la pace”, ha preso il via qui ieri. Al festival sono presenti oltre un migliaio di partecipanti provenienti da quasi 30 cori giovanili di Cina e Stati Uniti. Dei membri di cori cinesi e statunitensi posano per delle foto dopo la cerimonia di apertura del “Bond with Kuliang: 2025 China-U.S. Youth Choir Festival” a Fuzhou, nella provincia sud-orientale del Fujian, ieri 10 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it