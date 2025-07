Cina | e-commerce aiuta nettarine dello Shandong a diventare popolari

In un angolo nascosto dello Shandong, le nettarine di Shuiguo si fanno strada grazie all’e-commerce e alla potenza delle dirette streaming. Questa innovativa strategia digitale permette ai frutti più freschi di Zaozhuang di conquistare i palati di tutta la Cina, trasformando un raccolto abbondante in un vero e proprio successo commerciale. Scopri come questa rivoluzione digitale sta portando le prelibatezze locali sotto gli occhi di tutti, rendendo il mercato più accessibile e dinamico. Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

In estate, le nettarine della cittadina di Shuiguo, citta' di Zaozhuang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, hanno un raccolto abbondante. Le dirette streaming dell'e-commerce locale permettono a questi frutti freschi di raggiungere i consumatori direttamente in tutto il Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma635604163560412025-07-11cina-e-commerce-aiuta-nettarine-dello-shandong-a-diventare-popolari Agenzia Xinhua.