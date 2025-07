Cina contro indagine Ue su TikTok ' mai archiviato dati'

La disputa tra Cina e Unione Europea su TikTok si infittisce, con Pechino che respinge le accuse di archiviazione illegale dei dati. La portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning sottolinea l’impegno della Cina nella tutela della privacy, affermando che nessuna richiesta di raccolta o archiviazione illecita è mai stata avanzata. La questione si concentra sulla fiducia nelle piattaforme social e sulla protezione dei diritti digitali, un tema cruciale nel mondo di oggi.

La Cina nega qualsiasi archiviazione illegale di dati personali tramite la popolare piattaforma social TikTok. "Il governo cinese attribuisce grande importanza alla riservatezza e alla sicurezza dei dati e li protegge in conformità con la legge", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che Pechino "non ha mai richiesto e mai richiederà mai aziende o individui di raccogliere o archiviare illegalmente dati". Il caso è emerso dopo che l'autorità di regolamentazione irlandese che aiuta l'Ue in materia di privacy dei dati ha avviato un'indagine sul delicato argomento su TikTok. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina contro indagine Ue su TikTok, 'mai archiviato dati'

