Cina a Parlamento Ue ' applicate doppi standard su export'

La tensione tra Cina e Parlamento europeo si intensifica, con Pechino che manifesta "forte insoddisfazione" e oppone un netto rifiuto alla mozione che denuncia i controlli sulle terre rare. La questione mette in evidenza gli ambigui doppio standard nel commercio internazionale e le sfide legate alle catene di approvvigionamento globali. Ma cosa accadrĂ ora? Restate sintonizzati per scoprire come evolveranno i rapporti tra le due potenze mondiali.

La Cina esprime "forte insoddisfazione e ferma opposizione" alla mozione del Parlamento europeo che giovedì ha manifestato la sua "grave preoccupazione" per i controlli decisi dal Dragone sull' export delle terre rare che "hanno gravemente compromesso le catene di approvvigionamento globali", sollecitando la rapida revoca delle restrizioni. Un portavoce della missione cinese presso l'Ue, in una nota, ha esortato "il Parlamento europeo a cessare di politicizzare e trasformare ogni questione commerciale in una questione di sicurezza". L'invito è "di abbandonare i doppi standard in materia di controllo delle esportazioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina a Parlamento Ue, 'applicate doppi standard su export'

