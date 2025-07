Cilento Italia dei Diritti sulla Sp 44 | Condizioni disastrose Provincia assente

La provinciale 44 nel cuore del Cilento, un patrimonio naturale e di fondamentale importanza per i cittadini, si trova ormai in condizioni disastrose, mettendo a rischio la sicurezza di chi vi transita quotidianamente. Corrado Fella, responsabile per la Provincia di Salerno del movimento, denuncia con fermezza l’assenza di interventi concreti, richiedendo un intervento immediato per ripristinare un diritto fondamentale: la sicurezza sulle strade. È ora di agire, prima che il peggio succeda.

“La strada provinciale 44, che collega Ottati all’ospedale di Roccadaspide attraversando il Parco Nazionale del Cilento, è in condizioni disastrose e mette a rischio la sicurezza degli automobilisti”. A lanciare l’allarme è Corrado Fella, responsabile per la Provincia di Salerno del movimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cilento - condizioni - disastrose - provincia

Questo post di 2 anni fa, mi ricorda le disastrose condizioni in cui è ridotta, una delle più belle chiese del Golfo. I sodi sono arrivati da tempo, ma i lavori ancora non iniziano e intanto il tempo passa... L'Italia é un paese malato di burocrazia e di menifreghismo. Vai su Facebook

Cilento, Italia dei Diritti sulla Sp 44 : “Condizioni disastrose, Provincia assente”; Celle di Bulgheria, stazione ferroviaria in «condizioni disastrose»: la denuncia del sindaco; Anna Materazzi muore in Cilento a 52 anni: aperta una inchiesta su presunti ritardi nei soccorsi.

Regione, interrogazione sul decesso di una donna a San Mauro Cilento - MSN - La terribile fine della signora Anna Materazzi, colpita da un aneurisma il 1° gennaio a San Mauro Cilento e deceduta dopo cinque giorni di ricovero, mostra ancora una volta le condizioni ... Secondo msn.com

Cilento, punto da un'ape mentre è nei boschi va in choc ... - MSN - E' successo nel primo pomeriggio di ieri nella zona di Campora, nel Cilento, in provincia di Salerno. Si legge su msn.com