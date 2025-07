Ciclista investito e ucciso a San Felice a Cancello in provincia di Caserta

Una tragedia scuote San Felice a Cancello, nel cuore del Casertano: un ciclista di 50 anni perde la vita dopo essere stato investito, forse da un'auto di grossa cilindrata. Un episodio che solleva ancora una volta il peso della sicurezza sulle strade e la vulnerabilità degli utenti più deboli. Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda e le future misure di tutela.

Un ciclista di 50 anni è stato investito a San Felice a Cancello, nel Casertano, forse da un'automobile di grossa cilindrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ciclista investito da un'auto a Celerina: trasportato in ospedale - Un ciclista svizzero di 60 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 15 maggio a Celerina, Engadina, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada principale H27.

