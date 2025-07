Ciclismo | tre grandi eventi in settembre sulle strade della Valdera

Preparati a vivere un settembre indimenticabile sulle strade della Valdera, dove tre grandi eventi ciclistici promettono emozioni e adrenalina. Gli appassionati di bici non vedono l’ora di assistere a competizioni di livello internazionale che attireranno atleti e tifosi da tutta Italia. La settimana dal 7 al 14 settembre sarà un vero e proprio festival del ciclismo, culminando in una serie di sfide spettacolari. E adesso scopriamo tutti i dettagli di questa emozionante stagione!

Pontedera, 11 luglio 2025 - Gli sportivi e soprattutto gli appassionati di ciclismo hanno già cerchiato in rosso la settimana che va dal 7 al 14 settembre. In quei giorni le strade della Valdera saranno infatti teatro di tre grandi eventi ciclistici al quale stanno già lavorando assiduamente i rispettivi organizzatori. Il primo evento in programma sarà il Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini per i professionisti in programma mercoledì 10 settembre con partenza ed arrivo a Pontedera, patrocinato dall’amministrazione comunale ed organizzato dalla Uc Pecciolese con la collaborazione della U. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net