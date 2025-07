Ciclismo o scacchi? Perché Vingegaard ha spremuto i suoi per lasciare la maglia gialla a Pogacar

Nel cuore del Tour de France, ogni mossa conta e le strategie si intrecciano come una partita di scacchi o una corsa sfrenata in bicicletta. Perché Vingegaard ha deciso di spremere i suoi e lasciare la maglia gialla a Pogacar? Tra logoria, pressioni psicologiche e regole non scritte, esploreremo le ragioni profonde dietro le sue scelte tattiche, rivelando come un gesto possa nascondere un'intera strategia di gioco.

