Ciclismo | niente gare domani sabato nel Parco delle Cascine

Firenze,11 luglio 2025 - Domani sabato era in programma la giornata delle gare a cronometro di ciclismo (8 quelle previste) nel Parco delle Cascine a Firenze. La società organizzatrice Virtus Settimo Miglio ha invece deciso di rinviare la manifestazione a mercoledì 20 agosto con lo stesso programma. Quali i motivi del rinvio del Gran Premio Città di Firenze-Trofei Paolo e Carla Baicchi? Paolo Traversi il presidente della società : "Per motivi tecnici, ma anche per lo scarso numero dei corridori iscritti alla manifestazione. Non potevamo tenere chiuso per l'intera giornata il Parco delle Cascine con un circuito lungo 5 Km e mezzo avendo uno scarso numero di corridori.