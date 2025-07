Ciclismo | Juniores nel Trofeo Marino Romani Arrivo a Monsummano Alto

L’entusiasmo per il ciclismo giovanile si accende a Monsummano Terme con il quinto Trofeo Marino Romani, una gara che coinvolge oltre cento talenti juniores pronti a sfidarsi lungo un percorso avvincente. Questa manifestazione, valida anche per il Memorial Luigi Scrima, promette emozioni e sorprese, culminando in un arrivo spettacolare a Monsummano Alto. Prepariamoci a vivere una giornata di passione e adrenalina, dove i giovani ciclisti scriveranno nuove pagine di storia.

Monsummano Terme,11 luglio 2025 - Poco più di cento gli juniores iscritti al quinto Trofeo Marino Romani, storico dirigente del ciclismo monsummanese valevole anche per il Memorial Luigi Scrima in programma domenica 13 luglio con una novità tecnica rilevante. La partenza come al solito avverrà da Piazza Giusti dopo il ritrovo previsto presso la Sala Walter Iozzelli mentre l'arrivo sarà in località Monsummano Alto dopo il passaggio da Grotta Parlanti-via dei Gobbi e due km circa di salita che porteranno i corridori a quota 338 metri di altitudine. Una sede di arrivo insolita per la conclusione della gara.

