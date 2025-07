Ciclismo Alma Juve Memorial Bibini ok Doppio podio e applausi per tutti

Un weekend all'insegna dello sport e dell’entusiasmo per i giovani ciclisti dell’Alma Juventus Fano, protagonisti al 3° Memorial Bibini Benito di Tolentino. La squadra, guidata dal diesse Samuele Mancinelli e sotto l’occhio vigile del presidente Graziano Vitali, ha conquistato un doppio podio e il cuore del pubblico con le loro imprese. Un risultato che conferma la forza del settore giovanile e il valore della passione condivisa.

Un doppio podio ha impreziosito la partecipazione degli Esordienti della Scd Alma Juventus Fano del presidente Graziano Vitali (foto) al 3° Memorial Bibini Benito, in programma a Tolentino e che ha visto la partecipazione di diverse società con il loro settore giovanile. In una gara unica, con classifiche separate, la formazione del diesse Samuele Mancinelli ha infatti centrato un secondo posto con Riccardo Violini tra i 1° Anno ed un terzo con Simone Ringhini tra i 2° Anno. A connotarla è stato un acquazzone incessante, che ha costretto la direzione ad accorciarla portandola dagli undici giri previsti ai sette effettivamente disputati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Alma Juve, Memorial "Bibini» ok. Doppio podio e applausi per tutti

