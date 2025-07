Cicciolina vuole riavere il vitalizio E chiede 10 milioni di danni allo Stato

Cicciolina, icona del passato e oggi protagonista di una battaglia legale, si batte per tornare a percepire il vitalizio e chiede 10 milioni di danni allo Stato. Un caso che fa riflettere sui diritti dei politici e sulle ingiustizie percepite, mentre sono in tanti a seguire con curiositĂ questa vicenda che coinvolge passato e presente della politica italiana. Continua a leggere.

Prima dei tagli, l’ex pornostar, eletta in Parlamento nelle liste dei radicali, percepiva 2.400 euro al mese. I fuoriusciti dalla Camera che hanno fatto ricorso per ottenere di nuovo l’assegno sono 1.300. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cicciolina vuole riavere il vitalizio. E chiede 10 milioni di danni allo Stato

A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto. Il “vitalizio della discordia” è tornato al centro della scena politica e giuridica: nei prossi Vai su Facebook

