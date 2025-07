Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio e chiede 10 milioni | Oggi non vivo dignitosamente

Cicciolina, ex deputata e icona di provocazione, si schiera contro il taglio del suo vitalizio, chiedendo 10 milioni di euro e denunciando una vita senza dignità. Tra le centinaia di ex parlamentari che hanno presentato ricorso contro le misure introdotte dal Movimento 5 Stelle nel 2018, anche lei ha deciso di farsi sentire. La sua battaglia apre un dibattito acceso sulla tutela dei diritti e la dignità degli anziani politici.

Tra le centinaia di ex parlamentari che hanno presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi introdotto dal Movimento 5 Stelle nel 2018 c'è anche Ilona Staller, in arte Cicciolina. L'ex pornostar è stata infatti deputata fra il 1987 e il 1992, eletta tra le file del Partito radicale (con una. 🔗 Leggi su Today.it

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla storica delibera che ha rivoluzionato il sistema dei vitalizi, oltre mille ex parlamentari attendono ancora una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il loro destino.

Aveva anche contratto un mutuo, contando sul vitalizio a vita per essere stata deputata alla Camera tra il 1987 e il 1992, dopo l'elezione nelle liste del partito Radicale. Fino a quando l'abolizione di quel privilegio non è diventata realtà. E lei, l'ex deputata Ilona

Ilona Staller fa ricorso contro il taglio del vitalizio: "Oggi non arrivo a fine mese" - Cicciolina contro la riforma del 2018: l'ex attrice e parlamentare ha chiesto un maxi risarcimento da 10 milioni di euro

Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio: "Chiedo 10 milioni di euro di risarcimento, oggi non vivo dignitosamente" - 400 ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera del 2018 che tagliava i vitalizi: "Con 1