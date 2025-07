Cicciolina contro il taglio dei vitalizi | Chiedo 10 milioni

Ilona Staller, in arte Cicciolina, torna a far sentire la sua voce in una battaglia legale che ha già sollevato scalpore: il suo appello contro il taglio dei vitalizi, chiedendo ben 10 milioni di euro. Con il suo stile pungente e deciso, la ex artista e politica si prepara a sfidare le decisioni delle istituzioni, dimostrando ancora una volta di non temere i compromessi. La sua battaglia potrebbe cambiare le regole del gioco, ma quali saranno gli sviluppi?

