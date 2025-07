Cicciolina alla battaglia del vitalizio parlamentare tagliato | chiede alla Camera 10 milioni

Cicciolina si reinventa protagonista di una battaglia legale senza precedenti, chiedendo alla Camera 10 milioni di euro come risarcimento per il vitalizio tagliato nel 2018. Una richiesta che va oltre la questione economica, trasformandosi in un gesto di solidarietĂ per la sanitĂ pubblica e le malattie gravi. La sua inattesa proposta sta scuotendo l'intera scena politica, aprendo un dibattito acceso sul futuro dei vitalizi e dei diritti degli ex parlamentari.

Il collegio d'Appello della Camera si è riunito ieri a Montecitorio per esaminare i ricorsi di centinaia di ex deputati, decisi a ottenere il ripristino dei vitalizi tagliati nel 2018. Al centro della battaglia legale c'è anche Ilona Staller, alias Cicciolina, che ha intimato un risarcimento pari a 10 milioni di euro. Cifra che verrebbe devoluta interamente alla sanitĂ pubblica, in particolare per la cura delle malattie gravi, e alle associazioni che si occupano di animali. La base giuridica della richiesta ci è stata spiegata dal suo legale, Luca Di Carlo, alias «Il diavolo»: «C'è stata una violazione oggettiva della tutela dell'affidamento, sulla base della quale scaturisce il risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cicciolina alla battaglia del vitalizio parlamentare tagliato: chiede alla Camera 10 milioni

In questa notizia si parla di: cicciolina - battaglia - camera - milioni

Aveva anche contratto un mutuo, contando sul vitalizio a vita per essere stata deputata alla Camera tra il 1987 e il 1992, dopo l’elezione nelle liste del partito Radicale. Fino a quando l’abolizione di quel privilegio non è diventata realtà . E lei, l’ex deputata Ilona Vai su Facebook

Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi: la battaglia da 10 milioni di euro dell’ex deputata; La battaglia di Ilona Staller per riavere il vitalizio: «Chiedo 10 milioni di risarcimento, donerò i soldi agli ospedali; Ilona Staller: “La mia battaglia contro il taglio del vitalizio, chiedo 10 milioni di risarcimento”.

Cicciolina alla battaglia del vitalizio parlamentare tagliato: chiede alla Camera 10 milioni - Il collegio d’Appello della Camera si è riunito ieri a Montecitorio per esaminare i ricorsi di centinaia di ex deputati, decisi a ... Scrive iltempo.it

Ilona Staller: “La mia battaglia contro il taglio del vitalizio, chiedo 10 milioni di risarcimento” - La richiesta dell’ex pornostar, deputata alla Camera tra il 1987 e il 1992, per “violazione della tutela dell’affidamento”. Lo riporta repubblica.it