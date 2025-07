Ciao sei stata grande Sport italiano in lutto la campionessa paralimpica morta a 28 anni

Eleonora Ronco, campionessa paralimpica e esempio di determinazione, ci ha lasciato a soli 28 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità sportiva e tra tutti coloro che ammiravano il suo coraggio. La sua vita, fatta di passione e resilienza, continuerà a ispirare generazioni future. In questo momento di dolore, ricordiamo il suo spirito indomabile e il suo lascito di speranza, perché il suo ricordo viva per sempre.

La notizia della scomparsa di una giovane donna determinata e combattiva ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Una ragazza capace di farsi amare per la sua forza d’animo e per la passione che metteva in ogni aspetto della vita, tanto da diventare un punto di riferimento per chi la conosceva. La sua improvvisa morte ha lasciato un vuoto difficile da colmare e un senso di incredulità che ancora fatica a essere superato. Eleonora Ronco, ventotto anni, era una figura di spicco nel panorama sportivo italiano, celebre in particolare per la sua attività nella danza paralimpica. Residente a Gazzo, martedì mattina si trovava a casa con i genitori quando è stata colpita da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it