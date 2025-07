Ci sono Ed Sheeran Sarah Toscano e Katseye tra i nuovi singoli dell’11 luglio

Questo 11 luglio, il panorama musicale si accende con grandi ritorni e nuove uscite che promettono di conquistare i cuori degli ascoltatori di tutto il mondo. Tra le novità spiccano il brano di Ed Sheeran, "Sapphire", un inno all’amore oltre i confini, e le coinvolgenti tracce di Sarah Toscano e Katseye. Prepariamoci a vivere un weekend ricco di emozioni sonore, dove ogni nota ci invita a scoprire nuovi orizzonti musicali.

In questo weekend ci sono grandi ritorni nel panorama musicale nostrano ed internazionale con i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna, 11 luglio. Ed Sheeran – Sapphire: Una luminosa celebrazione dell’amore che trascende i confini. Caratterizzata da una voce accattivante, intricate percussioni sud asiatiche, cori e sitar del leggendario artista indiano Arijit Sing h, la canzone crea un tessuto unico che parla il linguaggio universale dell’amore. I fan vengono trasportati in un viaggio sonoro intimo e allo stesso tempo esplosivo, reso possibile dal talento produttivo di Ilya Salmanzadeh, Johnny McDaid e Savan Kotecha. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it