Christillin rivela | Ho sperato nel suo ritorno alla Juventus ma non c’è stata mai una conferma su una seconda esperienza in bianconero

Evelina Christillin, nota tifosa della Juventus e figura di spicco internazionale, ha rivelato di aver sperato in un suo ritorno in bianconero, ma finora non ci sono state conferme ufficiali su una seconda esperienza. La sua passione per i colori juventini emerge ancora forte, alimentando sogni e aspettative tra i tifosi. Nel corso di un’intervista, Christillin ha condiviso le sue opinioni sulla recente eliminazione dei bianconeri al Mondiale per Club, mantenendo viva l’attenzione intorno a uno dei club più amati d’Italia.

Christillin torna a parlare di Juve: l’intervista alla nota tifosa bianconera, membro della UEFA e della FIFA. Nel corso di un’intervista rilasciata a “ Radio Goal “, programma che rientra nel palinsesto di Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin è tornata a parlare di Juventus. Il membro della UEFA, nota tifosa dei bianconeri, si è espressa sulla recente eliminazione dei bianconeri al Mondiale per Club. Solo Michele Di Gregorio ha salvato la Vecchia Signora da una brutta sconfitta per la squadra di Igor Tudor, il quale si è ritrovato a essere confermato sulla panchina della Juventus. La conferma del croato è stata dovuta alla decisione di Antonio Conte di rimanere al Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Christillin rivela: «Ho sperato nel suo ritorno alla Juventus, ma non c’è stata mai una conferma su una seconda esperienza in bianconero»

