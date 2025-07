Choc nel tennis la tennista morta ammazzata a 25 anni Il padre | Sono stato io

l'intera comunità sportiva. La notizia sconvolgente ha scosso il cuore di tutti, lasciando un vuoto incolmabile e portando alla luce interrogativi inquietanti sulla sicurezza e le motivazioni che si celano dietro questa tragedia. Le indagini sono in corso, mentre il dolore e lo sgomento si diffondono come un'onda travolgente. Una storia che ci ricorda quanto sia fragile e preziosa la vita, e l'importanza di fare luce sulla verità.

Una tragedia sconvolgente ha colpito il mondo del tennis, lasciando sgomenti atleti, allenatori e appassionati. Una giovane vita promessa allo sport è stata spezzata in modo brutale, in un contesto che sembrava segnato dalla passione per il gioco e dal desiderio di crescita. In pochi avrebbero mai immaginato che dietro le porte di una casa si potesse consumare un dramma simile, destinato a lasciare un segno indelebile non solo in famiglia, ma in tutto l'ambiente tennistico internazionale. Il nome della vittima è Radhika Yadav, una tennista indiana di 25 anni che, secondo le ricostruzioni, è stata uccisa dal padre nella loro abitazione di Gurugram, nei pressi di Nuova Delhi.