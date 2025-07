Chiuso per 15 giorni circolo a Lastra a Signa

Il Circolo "L'incontro" di Lastra a Signa chiude temporaneamente per 15 giorni, dopo un provvedimento emanato dalle autorità competenti. I Carabinieri di Signa hanno eseguito il decreto di sospensione, adottato dal Questore di Firenze, in seguito a verifiche e controlli che hanno portato a questa misura. Questa decisione sottolinea l'importanza di rispettare le normative e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La riapertura è prevista al termine del periodo di sospensione, con nuove misure di conformità.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio, i carabinieri della compagnia di signa hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni, ai sensi dell’articoo 100 del Tulps, disposto dal Questore di Firenze nei confronti del titolare del circolo "L'incontro", all'angolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

