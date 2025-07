Chiusi due locali a Lucera | frequentati da clienti pericolosi condannati imputati e con precedenti per droga

La Polizia di Stato di Lucera ha recentemente chiuso due locali frequentati da soggetti con precedenti legati alla droga, rafforzando l’impegno per la sicurezza pubblica. La costante presenza delle forze dell’ordine in tutta la provincia mira a prevenire attività illecite e tutelare la comunità, dimostrando che la lotta contro la criminalità resta una priorità assoluta. Continuiamo a lavorare per un territorio più sicuro e sereno per tutti.

Continua a restare alta l’attenzione della Polizia di Stato in tutta la provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, all’esito di reiterati controlli effettuati da personale del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: chiusi - locali - lucera - frequentati

Blitz tra Vigne Nuove e Talenti, arresto per spaccio e due locali chiusi per gravi irregolarità a Roma - Un'operazione interforze a Roma ha portato a un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e alla chiusura di due locali per gravi irregolarità igienico-sanitarie e di sicurezza.

Chiusi due locali a Lucera: frequentati da clienti pericolosi, condannati, imputati e con precedenti per droga; Licenze sospese per due locali a San Giovanni: Frequentati da pregiudicati e soggetti pericolosi; Locali frequentati da pregiudicati di “elevata pericolosità sociale”: due licenze sospese a San Giovanni Rotondo.