Chiusa con un’adesione del 58% l’offerta di Bper su Popolare di Sondrio

Bper, quarta banca italiana, ha raggiunto un risultato significativo con l’adesione del 58,3% alla sua offerta su Banca Popolare di Sondrio. Questa quota supera abbondantemente la soglia minima del 50%, dimostrando una forte fiducia del mercato. L’offerta di scambio, che combina pagamento in denaro e azioni, rappresenta un passo strategico importante. Ma quali sono le implicazioni di questa operazione per il settore bancario?

Bper, quarta banca italiana, ha chiuso l’offerta pubblica di acquisto e scambio sulla Banca Popolare di Sondrio raccogliendo adesioni pari al 58,3% del capitale e superando dunque anche la soglia minima (rinunciabile) del 50% del capitale a cui l’offerta era subordinata. L’offerta di scambio, ossia una proposta finalizzata all’acquisto di strumenti finanziari che vengono pagati in parte in denaro e in parte con azioni dell’offerente, era stata lanciata lo scorso febbraio, con un valore stimato di 4,3 miliardi di euro. La scorsa settimana, la banca ha reso più appetibile la propria offerta aggiungendo una componente in contanti di 1 euro per azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it