Chitarrista casertano in concerto a New York

Due talenti italiani, Alfonso Brandi e Francesco Mammola, portano la loro passione musicale nella vibrante cornice di New York. La loro avventura americana si trasforma in un viaggio emozionante tra note italiane e atmosfera cosmopolita, promettendo uno spettacolo indimenticabile nella Grande Mela. Dal 10 luglio, la scena musicale newyorkese si arricchisce di un tocco di Italia: preparatevi a vivere un concerto unico nel suo genere.

Un chitarrista e un mandolinista alla conquista di New York. E’ l’avventura americana che vede protagonisti Alfonso Brandi, chitarrista casertano e Francesco Mammola, mandolinista di Pescocostanzo che si esibiranno nella Grande Mela. Dal 10 luglio, i due artisti saranno impegnati negli Stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

