Chinatown è qui | boss cinese della droga fugge in manette dalla Questura di Prato

Prato come scena di un film d’azione, dove il coraggio e l’ingegno si sfidano in un duello mozzafiato. La fuga spettacolare di Jang Bobo, boss cinese della droga, ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando che anche nelle città più tranquille può accadere l’incredibile. Una vicenda che richiama l’adrenalina delle pellicole di Bruce Lee o Jackie Chan, ma questa volta è realtà. Prato come...

Una cattura da film spettacolare, seguita da un’evasione non meno spettacolare e clamorosa, degna di un film con Jackie Chan o Bruce Lee. Non è accaduto a Chinatown o a Hong Kong, ma a Prato, dove il boss cinese della droga Jang Bobo, 38 anni, pregiudicato più volte condannato per traffico di stupefacenti, è riuscito a fuggire in maniera rocambolesca dagli uffici della Squadra Mobile dopo essere stato arrestato in flagranza di reato. Prato come Chinatown: non solo l’inchiesta sulla giunta rossa. Il caso, che coinvolge una delle figure chiave del narcotraffico legato a una frangia della comunità cinese, sta facendo discutere per le falle emerse nella gestione della custodia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it