Chieti Fc 1922 iscritto al campionato | Pronti a rilanciare con un progetto ambizioso

Chieti FC 1922 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, confermando la propria presenza nel prossimo campionato. Dopo settimane di incertezze e voci contrastanti, il club neroverde si rilancia con un progetto ambizioso, rafforzato dal commitment del presidente Gianni Di Labio. La passione e l’entusiasmo sono alle stelle: il futuro si costruisce ora, e la squadra è pronta a sorprendere ancora una volta.

La Ssd Chieti FC 1922 ci sarĂ anche nella prossima stagione. Dopo settimane di dubbi e voci sul futuro del club neroverde, arriva la conferma ufficiale direttamente dal presidente Gianni Di Labio: la societĂ ha formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato e lavora per un rilancio ambizioso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: chieti - campionato - ambizioso - iscritto

Il Chieti femminile under 15 vince la finale del campionato regionale - Il talento e la determinazione delle giovani promesse del Chieti Femminile Under 15 hanno trionfato sul campo, regalando una vittoria storica al club.

#futsalmercato, Roberto Lancia giocherĂ nella Superaequum: "Progetto ambizioso" #SerieBFutsal Vai su Facebook

Chieti Fc 1922 iscritto al campionato: Pronti a rilanciare con un progetto ambizioso; Vis Cerratina, quattro nuovi innesti per un mercato ambizioso; Atletico Ascoli, Forgione si presenta: «Mi hanno fatto sentire importante, qui progetto ambizioso.

Chieti Fc 1922 iscritto al campionato: "Pronti a rilanciare con un progetto ambizioso" - Dopo settimane di dubbi e voci sul futuro del club neroverde, arriva la conferma ufficiale direttamente dal presidente Gianni Di Labio ... Si legge su chietitoday.it

Serie D, Fall è del Chieti: “Qui per vincere il campionato” - Le prime parole di Fall in maglia neroverde: “Arrivare in una piazza come Chieti mette voglia di far bene e ambire a vincere il campionato. Lo riporta rete8.it