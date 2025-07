Chiesto rinvio a giudizio per ex Governatore Calabria Oliverio

L'ex governatore della Calabria, Oliverio, è stato chiamato a rispondere davanti alla giustizia con un nuovo rinvio a giudizio. Accusati di corruzione, falso, peculato, truffa, concussione e accesso abusivo a sistemi informatici, i 25 indagati vedono le ombre di un’indagine che rischia di scuotere profondamente il panorama politico regionale. La vicenda si tinge di aspetti inquietanti, sollevando dubbi e domande sulla trasparenza delle istituzioni.

I 25 indagati sono accusati, a vario titolo, di corruzione, falso, peculato, truffa, concussione e di accesso abusivo a un sistema informatico.

