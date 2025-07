Chicago Fire 13 in prima su Italia 1 | date e programmazione completa

Sei pronto a rivivere le emozioni mozzafiato di Chicago Fire? La tredicesima stagione sta per fare il suo debutto su Italia 1, portando sullo schermo nuove sfide e drammi ad alta tensione. Dopo un’attesa che ha tenuto col fiato sospeso i fan, questa serie iconica torna in prima visione assoluta, pronta a conquistare anche i cuori degli spettatori più appassionati. Di seguito, vengono...

La stagione 13 di Chicago Fire si appresta a tornare sul piccolo schermo italiano, portando con sé nuove trame, personaggi e situazioni ad alto rischio. Dopo un'attesa che ha coinvolto gli appassionati, la serie dedicata ai vigili del fuoco si prepara a debuttare in prima visione assoluta su Italia 1, offrendo un'opportunità accessibile a un pubblico più ampio rispetto alle precedenti trasmissioni in pay TV o streaming. Di seguito, vengono analizzati i dettagli relativi alla programmazione, alla messa in onda e alle modalità di visione della nuova stagione. quando inizia la stagione 13 di chicago fire su italia 1.

Dopo l'arrivo della stagione 13 di CHICAGO FIRE previsto per venerdì 11 luglio, Italia Uno annuncia la partenza della stagione 12 di CHICAGO P.D. per lunedì 14 luglio e della stagione 10 di CHICAGO MED per mercoledì 16 luglio. Prima serata. Vai su X

Gli agenti più coraggiosi di Chicago stanno tornando La nuova stagione di #ChicagoPD vi aspetta da lunedì 14 luglio in prima serata su #Italia1 e in... Vai su Facebook

