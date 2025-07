Chiara Nasti in vacanza con i figli | Avrei preferito lavorare essere mamma è più duro di un mestiere

Chiara Nasti, tra sorrisi e momenti di relax con i figli Dea e Thiago, si confida sui sacrifici e le sfide di essere mamma. Tra una risata e l‚Äôaltra, l‚Äôinfluencer rivela quanto il ruolo di genitore possa essere pi√Ļ impegnativo di ogni lavoro, desiderando a volte solo un po‚Äô di pace e tempo per s√©. Nonostante tutto, la famiglia resta il suo massimo tesoro, e questa vacanza √® un prezioso momento di connessione e ricarica.

Chiara Nasti si trova in vacanza insieme ai suoi figli Dea e Thiago ma, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l'influencer e moglie di Mattia Zaccagni ha parlato di quanto a volte sia complicato essere madre, sopratutto durante periodi in cui si vorrebbe un po' di relax: "Magari i nonni si offrono e mi dicono: vai in vacanza senza bimbi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vacanza - chiara - nasti - figli

Chiara Nasti porta i figli in vacanza col jet privato, la polemica: "E c'è gente che non arriva a fine mese" - Chiara Nasti, l'influencer che ha conquistato il cuore dei follower, fa discutere portando i figli in vacanza col jet privato.

Prima l'ha aiutata con la bimba e con le valigie, poi la battuta. Chiara Nasti, offesa, racconta cosa le è accaduto in treno. Vai su Facebook

Chiara Nasti in vacanza con i figli: Avrei preferito lavorare, essere mamma √® pi√Ļ duro di un mestiere; Chiara Nasti: ¬ęFortunata ad aver fatto un mese di vacanza? Avrei preferito lavorare, essere mamma √® pi√Ļ duro di un mestiere¬Ľ; Chiara Nasti: ¬ęFortunata ad aver fatto un mese di vacanza? Avrei preferito lavoraree¬Ľ.

Chiara Nasti in vacanza con i figli: ‚ÄúAvrei preferito lavorare, essere mamma è più duro di un mestiere‚ÄĚ - Chiara Nasti si trova in vacanza insieme ai suoi figli Dea e Thiago ma, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l'influencer e moglie di Mattia ... Secondo fanpage.it

Chiara Nasti: «Fortunata ad aver fatto un mese di vacanza? Avrei preferito lavoraree» - L'influencer partenopea rimane una delle più seguite e chiacchierate del web e il ruolo ... Da msn.com