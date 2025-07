Chiara Ferragni e Fedez hanno venduto Villa Matilda | operazione da 13 milioni

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente venduto Villa Matilda, la splendida dimora sul Lago di Como, per circa 13 milioni di euro. Un'operazione record, gestita dall’agenzia La Reale Domus – Knight Frank e Fly Immobiliare, che segna un nuovo capitolo nella loro vita patrimoniale. La vendita, conclusa l’11 luglio, supera di gran lunga il prezzo d’acquisto del 2023, lasciando intuire un investimento strategico e redditizio. Un esempio di come il mondo dello spettacolo si intrecci con il mercato immobiliare di lusso.

Villa Matilda non è piĂą di Chiara Ferragni e Fedez. Ad annunciarlo sono state l’agenzia immobiliare La Reale Domus – Knight Frank e la societĂ Fly Immobiliare. Sono loro ad aver gestito la vendita della dimora sul Lago di Como. Un’operazione che è stata conclusa l’11 luglio per una cifra ben al di sopra di quella spesa per l’acquisto nel 2023. Ferragni e Fedez, infatti, dovrebbero incassare circa 13 milioni di euro mentre ne avevano sborsati, due anni fa, 5. Nel comunicato delle due aziende hanno parlato del «perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilde, tra le piĂą prestigiose ed eleganti del lago di Como. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chiara Ferragni e Fedez hanno venduto Villa Matilda: operazione da 13 milioni

