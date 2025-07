Chiamate col cellulare ' illegale' dal carcere | 14 detenuti davanti al giudice

Scandalo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: 14 detenuti sono stati chiamati davanti al giudice per un grave sospetto di utilizzo illecito di smartphone. Samsung e Redmi trovati tra le mani dei detenuti, che avrebbero mantenuto contatti con l’esterno, violando le norme penitenziarie. Questa vicenda apre riflessioni sulla sicurezza e sul rispetto delle regole all’interno delle strutture carcerarie. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, potrebbe avere conseguenze significative per tutti i coinvolti.

Uno smartphone Samsung e un cellulare Redmi utilizzati dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, per chiamare amici e parenti. E’ questa la motivazione della richiesta di rinvio a giudizio emessa dal sostituto procuratore Daniela Pannone nei confronti di 14 persone accusate di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

I mafiosi con il cellulare nel super carcere di Opera: un detenuto con lo smartphone e l’altro con un micro-telefonino nel bavero della giacca - Nel cuore del supercarcere di Opera, due detenuti di alta sicurezza hanno tentato di aggirare le regole con metodi sorprendenti: uno con lo smartphone in mano, l’altro nascosto nel bavero della giacca.

Carceri, cellulari introdotti illegalmente per i detenuti - MSN - Nelle carceri italiane circolerebbero illegalmente diversi cellulari per i detenuti che permetterebbero loro di comunicare tranquillamente con l'esterno. Riporta msn.com

I mafiosi con il cellulare nel super carcere di Opera: un detenuto con lo smartphone e l’altro con un micro-telefonino nel bavero della giacca - Milano, i due quarantenni campani in cella per associazione a delinquere di stampo mafioso: sono rinchiusi nella sezione di Alta sicurezza. Secondo msn.com