Chi paga la difesa acquista spazi di potere. Mentre Donald Trump sembra giocare a fare il duro, promettendo di tagliare gli aiuti all’Ucraina, in realtà li rafforza, scaricando le responsabilità sulla NATO. La vera questione è chi sostiene economicamente queste decisioni: la Germania di Friedrich Merz si prepara a finanziare una parte significativa degli aiuti. Ma cosa ci rivela questa dinamica sui giochi di potere internazionali?

Donald Trump ha fatto a lungo finta di voler interrompere gli aiuti all'Ucraina ma li mantiene e li rafforza pure e per darsi arie da duro racconta che mette tutto in conto alla Nato. Ma chi paga il conto acquista spazi di potere. La Germania di Friedrich Merz è pronta a finanziare una bella quota degli aiuti, per l'evidente vantaggio in termini di peso politico nella nuova Ue rafforzata dall' intesa nucleare con Keir Starmer e per dare un chiaro segnale a Mosca sulla fine della relazione economico-energetica impostata da Angela Merkel e l'inizio di una nuova fase

