Chi ha spento i motori dell’aereo Cosa emerge dalle indagini sull’incidente con 270 morti

Chi ha spento i motori dell’aereo? Le indagini sull’incidente di Air India 171, che ha tragicamente mietuto 270 vittime e lasciato un solo superstite, stanno facendo luce su un mistero inquietante. Un disastro che ha sconvolto una comunità intera, sollevando domande fondamentali sulla sicurezza e le cause di questa tragedia. A bordo...

Un solo superstite e decine di famiglie distrutte: questa è l’immagine che rimarrà impressa nella memoria della città dopo l’incidente che ha coinvolto il volo Air India 171. Il disastro, avvenuto il 12 giugno scorso, ha sollevato interrogativi angoscianti su come un aereo di ultima generazione possa perdere potenza subito dopo il decollo e precipitare in un’area densamente popolata, lasciando dietro di sé una lunga scia di dolore. A bordo dell’aereo, un Boeing 787-8 Dreamliner partito da Ahmedabad e diretto a Londra, viaggiavano centinaia di persone. Il velivolo, poco dopo aver lasciato la pista, si è schiantato contro un edificio vicino al BJ Medical College, seminando morte sia tra i passeggeri sia tra i residenti a terra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

