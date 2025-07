Chi fa la migliore pizza al taglio d'Italia | la classifica 50 Top Pizza 2025 premia Roma

Roma si conferma regina indiscussa della pizza al taglio, conquistando i primi due posti nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza 2025. La Capitale dimostra ancora una volta di essere il cuore pulsante della tradizione e dell’innovazione gastronomica italiana. Scopriamo insieme i segreti di questa vittoria e le pizzerie che stanno rivoluzionando il modo di gustare la pizza al taglio nel nostro Paese. Continua a leggere.

È Roma la capitale indiscussa della pizza al taglio, che si aggiudica sia il primo che il secondo posto della classifica 50 Top Pizza 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pizza - taglio - classifica - roma

Pizza al taglio o classica rotonda: cosa ha mangiato la Brancale? - La pizza, simbolo di convivialità e tradizione, conquista ogni angolo d’Italia e del mondo. Che si preferisca una fetta al taglio o una classica rotonda, il suo sapore autentico resta un’icona irrinunciabile.

Pizza al taglio, quali sono le migliori d'Italia: Roma batte Napoli, sul podio anche la Calabria. La classifica Vai su X

Alessandro Santilli vince a sorpresa dopo solo due anni la classifica delle pizze in viaggio di 50 Top Pizza. Ma chi è l’outsider di cui parla tutta Roma? Lo ha intervistato Antonella Amodio @inprimopiano Vai su Facebook

Chi fa la migliore pizza al taglio d’Italia: la classifica 50 Top Pizza 2025 premia Roma; Pizza al taglio, quali sono le migliori d'Italia: Roma batte Napoli, sul podio anche la Calabria. La classific; Pizza al taglio: dove si mangia la migliore in Lombardia. La classifica 2025.

Chi fa la migliore pizza al taglio d’Italia: la classifica 50 Top Pizza 2025 premia Roma - È Roma la capitale indiscussa della pizza al taglio, che si aggiudica sia il primo che il secondo posto della classifica 50 Top Pizza 2025 ... Riporta fanpage.it

Roma n.1 per la pizza a taglio, lo decreta guida 50 Top Pizza - Frumentario, pizzeria aperta da Alessandro Santilli due anni fa a Roma (in via Tuscolana 26), conquista la vetta della classifica di 50 Top Pizza 2025 come "migliore pizza in viagglo in Italia", segui ... Scrive ansa.it