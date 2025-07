Chi fa il gioco dei nemici della libertà

Il ruolo di Libero, in un mondo spesso diviso e complesso, si distingue per la fermezza nel difendere i valori fondamentali, come il diritto di Israele a esistere e la lotta contro l’antisemitismo. Quando il 7 ottobre 2023 Hamas ha scatenato il caos nei kibbutz, noi abbiamo mantenuto uno sguardo saldo e deciso, perché è questa la nostra missione: essere voce di libertà e giustizia, senza compromessi.

Tra qualche giorno, il 18 luglio, Libero compie 25 anni, è una storia lunga dove ci sono un paio di punti non negoziabili con nessuno, tra questi c'è la difesa di Israele, il suo diritto di esistere, una denuncia ferma contro l'antisemitismo. Quando il 7 ottobre del 2023 le belve di Hamas hanno assaltato i kibbutz massacrando gli ebrei abbiamo seguito una linea editoriale che non ha nessuna deroga possibile perché è un elemento fondativo del nostro giornale. Si tratta anche di una questione personale, una mia convinzione profonda, condivisa con la redazione, che non ha nessuna possibilità di essere scalfita, ammorbidita, sottoposta al "ma anche" con il quale si salvano coloro che hanno paura di schierarsi, di offrire ai lettori una posizione chiara.

