Chi era Riccardo Boni il 17enne inghiottito dalla sabbia a Montalto di Castro | oltre 40 minuti per ritrovarlo

Riccardo Boni, un giovane romano di soli 17 anni, ha tragicamente perso la vita sulla spiaggia di Montalto di Castro. Ingoiato dalla sabbia mentre giocava, sono stati necessari oltre 40 minuti per ritrovarlo, tempo che potrebbe aver pesato sul suo destino. La sua storia ci ricorda quanto l’imprevedibilità e i momenti di gioco possano trasformarsi in tragedia, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi lo amava.

Quei 40 minuti forse sono costati la vita a Riccardo Boni, il 17enne romano, morto sulla marina di Montalto di Castro il 10 luglio, soffocato in una buca nella sabbia che lui stesso aveva scavato per gioco. Questo è il tempo che i soccorritori ci hanno messo a capire dove il giovane era stato travolto. Unico indizio: l’appello disperato del fratellino di 5 anni, che continuava a ripetere alla mamma che cercava il fratello: ‘Riccardo è sotto la sabbia’. Riccardo Boni e le grida del fratellino. Il fratellino ha continuato ad urlare indicando dove fosse Riccardo, ma nessuno ha creduto alle parole di un bambino e solo dopo la macabra scoperta, si è capito che era stato l’unico testimone del tragico gioco fatto dal fratello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi era Riccardo Boni, il 17enne inghiottito dalla sabbia a Montalto di Castro: oltre 40 minuti per ritrovarlo

In questa notizia si parla di: riccardo - boni - 17enne - sabbia

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Una giornata apparentemente spensierata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita nel crollo di un tunnel di sabbia, sepolto sotto tonnellate di granelli e lasciato in balia del silenzio della spiaggia.

Com'è morto Riccardo Boni, il 17enne sepolto dalla sabbia a Montalto: il tunnel divenuto una trappola e i 40 minuti per trovarlo Vai su X

Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia nessuno sembra essersi accorto di ciò che era successo. Finché per il gio Vai su Facebook

Riccardo Boni morto a Montalto, il 17enne aveva costruito un tunnel nella sabbia: «Gli è crollato tutto addosso». Le urla della madre, l'allarme del fratellino; Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo?. Le par; 17enne sepolto in spiaggia, fatale il tunnel di sabbia: ad avvertire la madre fratellino di 5 anni.

“Riccardo è sotto la sabbia”: ecco come è morto il giovane scavando una buca a Montalto Di Castro - Nessuno dei presenti sulla spiaggia libera si è accorto di quello che era accaduto. Si legge su dire.it

17enne sepolto in spiaggia, fatale il tunnel di sabbia: ad avvertire la madre fratellino di 5 anni - Il ragazzo era arrivato insieme alla sua famiglia, padre madre e tre fratelli, al campeggio California di Montalto appena due giorni fa ... msn.com scrive