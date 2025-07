Chi era Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo al volante la moglie dell' ad di Lufthansa | Sgomento e dolore Pronta a collaborare

Una tragedia sconvolgente scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane babysitter di soli 24 anni, è stata investita e uccisa al volante della moglie dell’AD di Lufthansa, Alexandra Spohr. La comunità è sgomenta, mentre la famiglia di Gaia esprime dolore e disponibilità a collaborare. Questa tragica vicenda apre a molte domande e riflessioni sulla sicurezza stradale e le responsabilità. Ecco cosa sappiamo finora.

La 24enne faceva la baby sitter. Stava per arrivare al lavoro quando è stata travolta. Alexandra Spohr è indagata per omicidio stradale ed è già rientrata in Germania. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it