Chi è Modesto il nuovo direttore tecnico che è stato scelto da Comolli dopo un lungo casting | prende una Juve sempre più francese

Francois Modesto, il nuovo direttore tecnico della Juventus, è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Dopo un lungo casting, è stato scelto da Comolli per portare entusiasmo e competenza nel club bianconero, portando con sé un bagaglio di esperienza internazionale. Proveniente dall’Olympiacos, Modesto possiede le qualità giuste per rilanciare la squadra e ridisegnare il futuro della Juventus. Ma chi è davvero quest’uomo che ha già suscitato grandi aspettative?

Chi è Modesto, tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo direttore tecnico della Juventus: il profilo dell'uomo scelto da Comolli. Chi è Modesto, il nuovo DT della Juventus? François Modesto ha iniziato la sua carriera da dirigente nel 2016, quando è stato nominato direttore sportivo dell'Olympiacos, un club di grande prestigio in Grecia. La sua esperienza e capacità di gestione del mercato sono subito emerse, contribuendo in modo decisivo ai successi della squadra. Nel 2019, Modesto ha intrapreso una nuova avventura come collaboratore di mercato per il Nottingham Forest, club di proprietà dell'imprenditore greco Evangelos Marinakis, con il quale aveva già avuto una collaborazione positiva a Olympiacos.

Modesto Juve: nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico bianconero. La sua storia, chi è e perché piace a Comolli - La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria dirigenza, puntando su un nuovo volto per il ruolo di Direttore Tecnico.

