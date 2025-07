Chi è Marc Jacobs | il designer che ha plasmato la fluidità nella moda

Chi è Marc Jacobs? Non si limita a essere un semplice direttore creativo, ma rappresenta un’icona che ha rivoluzionato la moda con il suo stile audace e versatile. La sua carriera, ricca di innovazioni, ha anticipato tendenze come la fluidità di genere e l’inclusività, plasmandone le estetiche e ispirando un’intera generazione. Scopriamo insieme come questo designer abbia trasformato il panorama fashion, lasciando un segno indelebile nel mondo della moda.

Life&People.it Se ci si chiede chi è Marc Jacobs la risposta va oltre il semplice ruolo di direttore creativo, un icona la cui visione ha costantemente sfidato le convenzioni, modellando le estetiche non solo attraverso le sue collezioni, ma anche tramite uno stile personale, audace e camaleontico. La sua carriera segue un viaggio affascinante che ha anticipato e promosso la fluidità di genere e l’inclusività ben prima che questi temi fossero in risalto. Attraverso il suo lavoro per Louis Vuitton, e poi con il suo marchio omonimo, Jacobs è divenuto simbolo di libertà espressiva e punto di riferimento per l’autenticità nell’industria moda, definendo un’epoca ed un approccio stilistico specifico e personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: marc - jacobs - designer - plasmato

I Labubu hanno contagiato anche Marc Jacobs - I Labubu stanno conquistando ogni angolo della moda, e ora anche Marc Jacobs ne è vittima. La loro presenza è ormai irresistibile, capace di catturare l’attenzione anche del grande stilista mentre si apprestava a sfilare per la collezione Primavera/Estate 2026 alla New York Public Library.

Chi è Marc Jacobs:storia di un'Icona moda che va oltre ogni genere; Ogni stilista ha la sua musa (o influncer). I sodalizi più famosi di oggi; Quando Marc Jacobs disegnava per Perry Ellis.

Marc Jacobs ha una super collezione di borse. Ma la Birkin di Hermès è la sua preferita, da personalizzare con la scatola dei Labubu - Chanel e Balenciaga rendono irresistibile la sua collezione, ma la Birkin di Hermès resta la preferita del designer. Da vogue.it

Marc Jacobs, un americano a Roma per reinterpretare l'iconica Baguette ... - All’alba del 2023, in qualità di direttore artistico delle collezioni femminili e couture di Fendi e di ... Scrive vogue.it